Morte Moussa Diarra Ilaria Cucchi diffonde video uccisione e denuncia | Siamo a Verona non a Minneapolis

Ilaria Cucchi ha pubblicato sui social un video che mostra il momento della morte di Moussa Diarra, avvenuta a Verona, e ha accusato la Polfer di aver sparato un colpo letale a un giovane disarmato. Diarra, migrante, sarebbe stato colpito da un proiettile mentre si trovava in strada, e le immagini ritraggono chiaramente che indossava solo una posata da tavola. La senatrice ha commentato che l’episodio si è verificato in Italia, a differenza di quanto accade a Minneapolis, e ha chiesto maggiore attenzione sulla vicenda.
Il caso sulla morte di Moussa Diarra, il giovane malese di 26 anni morto la mattina del 20 ottobre 2024 a Verona, è ancora aperto. La vittima, da quanto ricostruito, era deceduta a causa di un proiettile sparato da un agente della Polfer, intervenuto dopo che Diarra aveva scatenato il panico per le strade della città con quello che era stato definito essere un coltello. La Procura ha chiesto l’archiviazione del caso per legittima difesa, incontrando l’opposizione dei familiari della vittima. Il giudice dell’udienza preliminare, a seguito dell’udienza del 12 febbraio, si è riservato di decidere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Moussa Diarra è stato ucciso a Verona durante un intervento della polizia ferroviaria, e Ilaria Cucchi ha condiviso un video che mostra i momenti finali della sua vita.
Ilaria Cucchi ha diffuso un video che mostra gli ultimi momenti di Moussa Diarra, il giovane maliano di 26 anni ucciso da un poliziotto a Verona nel 2024.
