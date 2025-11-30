Ex ufficiale dell' Aeronautica uccide la compagna e si toglie la vita L' ultima telefonata i dubbi sull' arma e il mistero sul movente | l' indagine

È stato un annuncio disperato, una premonizione di «una follia», recapitato a un conoscente lontano dall'Umbria, a far scattare l'allarme. Quando i carabinieri sono. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ex ufficiale dell'Aeronautica uccide la compagna e si toglie la vita. L'ultima telefonata, i dubbi sull'arma e il mistero sul movente: l'indagine

