La pioggia non concede tregua | un weekend di precipitazioni in Toscana E nei prossimi giorni? Le previsioni meteo

La pioggia non si ferma, e il weekend si presenta ancora sotto un cielo grigio in tutta la Toscana. Le strade sono allagate e molte zone sono senza corrente. Le previsioni indicano che ancora nei prossimi giorni il maltempo resterà, con pioggia continua e vento forte. Le autorità invitano i cittadini a fare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Firenze, 7 febbraio 2026 – La Toscana continua a fare i conti con una fase di maltempo persistente che ormai va avanti da diversi giorni e che non accenna a concedere una vera tregua. Anche questo weekend, sabato 7 e domenica 8 febbraio, si inserisce in questo lungo periodo instabile, con piogge diffuse e clima decisamente più autunnale che invernale. Sabato 7 febbraio, precipitazioni e rischio temporali. In base agli ultimi aggiornamenti, sembra che quella di oggi sia la giornata del weekend con le precipitazioni più abbondanti, accompagnate anche da rischi temporaleschi, soprattutto lungo la costa.

