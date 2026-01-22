Breve tregua dal ciclone Harry poi ancora maltempo e forte vento | le previsioni meteo

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi l’Italia gode di una pausa temporanea dal maltempo, con i fenomeni legati al ciclone Harry in attenuazione. Tuttavia, le previsioni indicano un ritorno di condizioni avverse nelle prossime ore, con maltempo e venti intensi. È importante seguire gli aggiornamenti meteorologici per pianificare gli spostamenti e adottare le necessarie precauzioni.

Oggi breve tregua dalla maltempo per l'Italia con l'esaurirsi dei fenomeni causati dal ciclone Harry. Un nuova perturbazione però si affaccia da ovest e sarà responsabile di un nuovo peggioramento nel weekend che durerà fino all'inizio della prossima settimana.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Allerta meteo rossa in Calabria per il ciclone Harry, allagamenti e vento forte: scuole chiuse in variUn’allerta meteo rossa è stata diramata per la Calabria a causa del passaggio del ciclone Harry, che ha portato piogge intense e forti venti.

Leggi anche: Natale con l'ombrello a Palermo, le previsioni meteo: breve tregua per la vigilia, poi torna a piovere

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Previsioni meteo, breve tregua dal maltempo. Poi arriva una serie di perturbazioni atlantiche; Breve tregua dal ciclone Harry, poi ancora maltempo e forte vento: le previsioni meteo; Meteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!; Dopo il freddo un po' di tregua ma poi tocca al ciclone mediterraneo: previste raffiche di vento a oltre 100 km/h.

breve tregua dal cicloneMeteo: giovedì 22 il ciclone Harry si allontana, ma la tregua dal maltempo sarà breve!Il ciclone mediterraneo Harry, responsabile di un forte maltempo al Sud e nelle Isole, giovedì 22 ci lascia. La tregua però sarà brevissima. meteo.it

breve tregua dal cicloneMeteo, arriva la fine del ciclone Harry. Ma dietro l'angolo ecco una nuova perturbazioneIl ciclone Harry è ormai in fase di attenuazione e da giovedì abbandonerà definitivamente la scena, favorendo una temporanea ... iltempo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.