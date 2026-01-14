Vent’anni senza Marino Guidi Un artista dal talento innato

A vent’anni dalla scomparsa di Marino Guidi, Legnano rende omaggio a un artista che ha segnato il panorama dello spettacolo locale. Attore, comico, cabarettista e speaker radiofonico, Guidi ha saputo coniugare talento e spontaneità, lasciando un ricordo duraturo tra amici e colleghi. La sua figura rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per chi ha condiviso con lui momenti di leggerezza e creatività.

A vent'anni dalla sua improvvisa scomparsa, Legnano ricorda Marino Guidi, attore comico, cabarettista e speaker radiofonico che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo e nel cuore di chi lo ha conosciuto. Guidi se ne andò il 18 gennaio 2006, a soli 49 anni, spezzando una carriera brillante e in continua ascesa, ma soprattutto portando via una presenza umana capace di illuminare ogni ambiente con ironia, semplicità e generosità. Gli ultimi mesi della sua vita avevano segnato uno dei momenti più alti del suo percorso artistico: nel dicembre 2005 approdò a Zelig Off come miglior comico selezionato direttamente dal pubblico, un riconoscimento che confermava quanto il suo talento fosse autentico, spontaneo e profondamente amato.

