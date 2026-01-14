Vent’anni senza Marino Guidi Un artista dal talento innato

Da ilgiorno.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A vent’anni dalla scomparsa di Marino Guidi, Legnano rende omaggio a un artista che ha segnato il panorama dello spettacolo locale. Attore, comico, cabarettista e speaker radiofonico, Guidi ha saputo coniugare talento e spontaneità, lasciando un ricordo duraturo tra amici e colleghi. La sua figura rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per chi ha condiviso con lui momenti di leggerezza e creatività.

A vent’anni dalla sua improvvisa scomparsa, Legnano ricorda Marino Guidi, attore comico, cabarettista e speaker radiofonico che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo e nel cuore di chi lo ha conosciuto. Guidi se ne andò il 18 gennaio 2006, a soli 49 anni, spezzando una carriera brillante e in continua ascesa, ma soprattutto portando via una presenza umana capace di illuminare ogni ambiente con ironia, semplicità e generosità. Gli ultimi mesi della sua vita avevano segnato uno dei momenti più alti del suo percorso artistico: nel dicembre 2005 approdò a Zelig Off come miglior comico selezionato direttamente dal pubblico, un riconoscimento che confermava quanto il suo talento fosse autentico, spontaneo e profondamente amato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vent8217anni senza marino guidi un artista dal talento innato

© Ilgiorno.it - Vent’anni senza Marino Guidi. Un artista dal talento innato

Leggi anche: Vent’anni senza Marino Guidi, il comico dal cuore grande. Il ricordo della moglie Laura Landonio

Leggi anche: Vent'anni di creatività e talento, al Saffi-Alberti è tempo di "Notte della moda"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Vent’anni senza Marino Guidi il comico dal cuore grande Il ricordo della moglie Laura Landonio.

vent8217anni senza marino guidiVent’anni senza Marino Guidi. Un artista dal talento innato - A vent’anni dalla sua improvvisa scomparsa, Legnano ricorda Marino Guidi, attore comico, cabarettista e speaker radiofonico che ha ... ilgiorno.it

vent8217anni senza marino guidiVent’anni senza Marino Guidi, il comico dal cuore grande. Il ricordo della moglie Laura Landonio - Nel dicembre 2005 era stato scelto dal pubblico come miglior cabarettista per partecipare a Zelig Off. ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.