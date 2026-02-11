Dopo vent’anni di insegnamento come precario, il docente di religione di Brescia ottiene finalmente un risarcimento. Racconta di aver vissuto due decenni senza stabilità, spesso senza un incarico fisso e con l’ansia di perdere il posto. La sua storia riflette quella di molti altri insegnanti in Italia, costretti a convivere con la precarietà come condizione normale. Ora, con questa vittoria, spera in un futuro più stabile, anche se ammette che la strada per la sicurezza non è ancora finita.

Brescia – Vent’anni in cattedra, da precario. Non per scelta, chiaramente, ma perché la precarietà, nella scuola italiana, è la normalità per molti docenti. Luca, nome di fantasia, ha avuto quanto meno la soddisfazione di veder riconoscere, dal Tribunale di Brescia, che i continui contratti a tempo determinato, con cui ha sempre lavorato come docente di religione, sono «abusivi in quanto oltre il limite triennale indicato dalla giurisprudenza come ragionevole durata massima dell’impiego a termine senza concorsi per la stabilizzazione». Il suo caso, seguito dall’avvocato Gianluca Trombadore su incarico della Cisl Scuola, è la prima applicazione in Lombardia della sentenza della Corte di Cassazione 30779 del 23 novembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prof di religione precario, risarcito: “Vent’anni senza stabilità. E non è ancora finita”

Dopo vent'anni di supplenze, un docente di religione di Macerata riceve finalmente il risarcimento che aspettava da tempo.

Un insegnante di religione che ha lavorato per 18 anni con contratti a termine ha finalmente ottenuto giustizia.

