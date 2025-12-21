La geotermia della discordia | Il Tar non ha deciso nel merito Ha solo respinto due richieste

La questione della geotermia sull’Amiata continua a suscitare discussioni tra diverse parti coinvolte. Recentemente, il Tar ha respinto due richieste, ma non ha pronunciato una decisione nel merito della questione. La discussione rimane aperta, con opinioni contrastanti tra sostenitori e oppositori di questa forma di energia. La geotermia della discordia:

La geotermia torna al centro del dibattito sull’ Amiata, un tema che da decenni – spesso – divide istituzioni, cittadini e associazioni ambientaliste. Nei giorni scorsi anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è espresso nel merito alla sentenza del Tar ma l’avvocato Massimo Ceciarini, difensore del Forum Ambientalista, tira le fila. "Il Tar ha discusso due ricorsi incidentali aventi come capofila rispettivamente Italia Nostra e Forum Ambientalista per l’accesso ad alcuni atti della procedura che la Regione ha secretato – spiega l’avvocato Massimo Ceciarini –, così impedendo ai cittadini di verificare quali effetti il prolungamento fino al 2046 delle concessioni geotermiche e l’incremento della attività con tre nuove centrali avrà su aria, acqua, suolo, aree tutelate e protette e salute, beni comuni costituzionalmente tutelati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

