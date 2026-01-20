Prati paura nel palazzo | in fiamme un ascensore

Un incendio ha interessato un ascensore in un condominio di via Augusto Ribery, nel quartiere Prati, poco vicino a piazzale Clodio. L’incidente si è verificato intorno alle 18, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma l’episodio ha suscitato attenzione tra gli abitanti del quartiere.

Il rogo si è sviluppato in un palazzo a poca distanza da piazzale Clodio, provocando la temporanea chiusura della strada Attimi di paura in un condominio di via Augusto Ribery, nella zona di Prati. A pochi metri da piazzale Clodio, intorno alle ore 18.30, i residenti hanno visto arrivare pattuglie dell'arma dei carabinieri e un mezzo dei vigili del fuoco. L'incendio, causato dal corto circuito di una lampadina nel vano dell'ascensore, è stato prontamente domato. Non è stato necessario evacuare nessuno e non sono stati segnalati feriti. La strada, inizialmente chiusa al traffico, è stata riaperta già intorno alle ore 19.

