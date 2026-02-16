Vende la moglie per soldi | Ha fatto sesso con oltre 100 uomini il caso choc in Svezia

Un uomo di 67 anni in Svezia ha venduto le prestazioni sessuali della moglie per ottenere denaro, dopo aver scoperto che lei aveva avuto rapporti con più di 100 uomini. La vicenda emerge ora, quando le autorità hanno arrestato l’uomo lo scorso ottobre. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine, raccontando di come il marito le abbia proposto di scambiare il suo corpo per soldi.

Un uomo di 67 anni è accusato di aver venduto le prestazioni sessuali delle moglie nel periodo tra il gennaio 2022 e l'arresto dello scorso ottobre. Un caso che richiama alla mente episodi simili, come quello francese di Gisèle Pelicot.