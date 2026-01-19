Billie Jean King Cup | per le Azzurre la difesa del titolo riparte dal Giappone

La Billie Jean King Cup torna con l’Italia pronta a difendere il titolo. La squadra azzurra, guidata dal capitano Garbin e come testa di serie numero 1, affronterà il Giappone il 10 e 11 aprile in una sfida casalinga. Un’occasione per consolidare il percorso di successo e affrontare con determinazione la nuova fase del torneo.

Nei giorni dell’Australian Open, il resto del mondo tennistico non si ferma. Ed è già tempo di pensare alle qualificazioni di Billie Jean King Cup, la competizione tennistica per nazioni di cui l’Italia è bicampione in carica. Il sorteggio ha posto le azzurre di Tathiana Garbin, testa di serie n.1 della fase eliminatoria che vale il pass per le Final Eight di Shenzen in programma a settembre, contro il Giappone. Tra le due nazionali c’è un solo precedente, molto recente: ai quarti di finale delle Final Eight di Malaga 2024 l’Italia si impose per 2-1 con le vittorie di Paolini su Uchijima e del doppio ErraniPaolini su AoyamaHozumi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanita’: Policlinico Gemelli di Roma ospita trofei tennis Davis cup e Billie Jean King cup

Il Policlinico Gemelli di Roma ospiterà, dal 7 al 9 gennaio 2026, i trofei della Davis Cup e della Billie Jean King Cup. L’evento, della durata di tre giorni, offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare i prestigiosi premi del tennis internazionale all’interno della struttura universitaria. Un’occasione di interesse per gli appassionati e per chi desidera conoscere da vicino simboli di eccellenza sportiva.

La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sbarcano al Gemelli

