Che Tempo Che Fa la Letterina di Luciana Littizzetto dedicata agli studenti e ai lavoratori fuorisede

Luciana Littizzetto ha dedicato la sua “ Letterina ” del 7 dicembre a Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove, agli studenti fuorisede e ai lavoratori trapiantati al nord. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Che Tempo Che Fa, la "Letterina" di Luciana Littizzetto dedicata agli studenti e ai lavoratori fuorisede

