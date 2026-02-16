Vede il treno ripartire scivola mentre tenta di riprenderlo e viene travolto | muore a 43 anni

Un uomo di 43 anni ha perso la vita stamattina alla stazione di Jesi dopo essere stato travolto da un treno in movimento. L’incidente si è verificato quando lui ha visto il convoglio partire e ha cercato di riprenderlo, ma è scivolato e caduto sui binari. Un testimone ha raccontato di aver visto la scena mentre l’uomo cercava di afferrarsi alla vettura in corsa, senza riuscirci.

Jesi (Ancona), 16 febbraio 2026 – Un risveglio drammatico quello di questa mattina alla stazione ferroviaria di Spoleto, teatro di un incidente mortale che ha squarciato il silenzio dell'alba. Erano le prime luci del giorno quando, nell'area del binario 1, si è consumata la tragedia: Konrad Buczkowski Przemyslaw, un uomo di 43 anni, di origini polacche ma residente a Jesi, è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione dell'accaduto, la vittima era appena scesa da un convoglio.