Il tribunale di Trieste ha avviato un’indagine su possibili flussi illegali legati alla Triestina. La procura sospetta che siano stati movimentati più di 56 milioni di euro in modo illecito. Al momento, si cercano prove per capire se ci siano stati casi di riciclaggio di denaro. La vicenda coinvolge direttamente il club di calcio, che ora si trova sotto osservazione delle autorità.

Il tribunale di Trieste ha aperto un’indagine penale su presunti flussi finanziari illegali legati al club calcistico Triestina, con l’ipotesi principale di riciclaggio di denaro sporco per un valore complessivo di oltre 56 milioni di euro. L’operazione, guidata dalla procura locale, è scattata pochi giorni dopo l’inchiesta diffusa da che aveva già messo sotto accusa le connessioni tra il mondo del calcio minore e un sistema di finanziamenti apparentemente destinati a scopi diversi da quelli dichiarati. I sospetti riguardano una serie di transazioni che, secondo gli investigatori, hanno visto il denaro provenire da Banca Progetto, un istituto di credito con sede a Roma, ma con radici che si estendono fino a New York e a Delaware, dove si trova una società offshore a nome di una struttura finanziaria non identificata nel panorama imprenditoriale internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Procura di Trieste apre indagine su presunti flussi illegali legati al club calcistico Triestina

Approfondimenti su Triestina Procura

Dopo l'inchiesta di AGI, la procura di Trieste ha aperto un'indagine sul riciclaggio legato alla Triestina calcio.

La Procura di Milano ha avviato un’indagine conoscitiva sui disservizi avvenuti nel padiglione Iceberg del San Raffaele tra il 5 e il 7 dicembre, a seguito di relazioni del Nas e della Squadra Mobile.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Triestina Procura

Argomenti discussi: Valanga uccide Vigile del Fuoco, la Procura apre un fascicolo; Morto sotto la valanga a Casera Razzo: la Procura apre un’inchiesta; Passler, la Procura di Bolzano apre un fascicolo sul caso doping; Aumentano i reati spia di interessi mafiosi.

Triestina Calcio, perquisizione della Finanza nella sede: la Procura indaga per riciclaggio, evasione, falsoTRIESTE - Triestina Calcio sotto la lente di ingrandimento della Finanza: i baschi verdi di Trieste da stamane, mercoledì 4 febbraio, ... msn.com

Carlo Notari, 29 anni, prestava servizio a Trieste come vigile del fuoco. La tragedia sul monte Tiarfin. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo - facebook.com facebook