Valmalenco rischia di passare inosservata alle Olimpiadi di Bormio e Livigno, perché l’area dei Giochi, considerata una delle più importanti, non ha ancora attirato l’attenzione sperata. La causa principale risiede nella scarsa attenzione dedicata alla zona, che si trova in disparte rispetto ai grandi eventi delle altre località. La Valmalenco, infatti, si trova ai margini del palcoscenico sportivo, senza infrastrutture o iniziative che possano valorizzarla. Un esempio concreto è la mancanza di servizi e di promozione per i visitatori che arrivano in zona.

CHIESA in VALMALENCO (Sondrio) Bormio e Livigno si dividono gli onori e le luci delle Olimpiadi. La Valmalenco resta in ombra. Comlpetamente esclusa dai Giochi. Amara constatazione per una delle mete più attrattive dell’area e per l’ex sindaco di Chiesa in Valmalenco, Marco Amonini, che sprona il terriotio a reagire e a provare un cambio di passo in chiave turistica. "In alcune località della Valtellina, non direttamente coinvolte dagli eventi olimpici – dice Marco Amonini (foto) –, alcune nazionali hanno fatto allenamenti sulla neve e si sono preparate per le competizioni, riempiendo gli alberghi, movimentando il paese e facendo conoscere la stazione (per esempio all’Aprica si sono allenati gli atleti delle specialità tecniche dello sci alpino di Italia, Svizzera e Francia ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valmalenco flop. Nell’area dei Giochi l’esclusa di lusso

A Centroni, nel quartiere periferico sud-est di Roma, si trova un’unica area giochi pubblica, situata tra villette e la parrocchia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.