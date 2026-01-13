Centroni nell’unica area giochi il comune non ha mai fatto la manutenzione

A Centroni, nel quartiere periferico sud-est di Roma, si trova un’unica area giochi pubblica, situata tra villette e la parrocchia. Tuttavia, questa zona non ha mai ricevuto interventi di manutenzione da parte del Comune, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sulla condizione delle strutture. La mancanza di interventi può influire sull’accessibilità e sulla fruibilità di questo spazio, essenziale per i bambini del quartiere.

C'è solo un'area giochi a Centroni, quartiere nella periferia sud est di Roma. Incastonato tra le villette a schiera e la parrocchia, è l'unico spazio pubblico dove i bambini abbiano la possibilità di giocare in sicurezza. Lo spazio, recintato, al suo interno è anche stato dotato di uno scivolo e.

