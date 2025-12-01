Genova cinghiali a spasso nell’area giochi di piazza Palermo a pochi metri dalla scuola

Ilsecoloxix.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’irruzione poco dopo le otto del 1 dicembre. Preoccupazione tra i residenti per la presenza degli ungulati, avvistati ormai quotidianamente in diverse aree della città. Il Municipio: “Serve una soluzione, è una questione di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova cinghiali a spasso nell8217area giochi di piazza palermo a pochi metri dalla scuola

© Ilsecoloxix.it - Genova, cinghiali a spasso nell’area giochi di piazza Palermo a pochi metri dalla scuola

Altre letture consigliate

genova cinghiali spasso nell8217areaGenova, cinghiali a spasso nell’area giochi di piazza Palermo a pochi metri dalla scuola - Preoccupazione tra i residenti per la presenza degli ungulati, avvistati ormai quotidianamente in diverse aree ... Come scrive ilsecoloxix.it

Ventimiglia, cinghiali a spasso tra i condomini del lungomare - Ventimiglia – Una famiglia di cinghiali, mamma e almeno 3 cuccioli, scorrazza liberamente da giorni nelle aiuole del condominio “Biscione” sul lungomare Varaldo. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Cinghiali Spasso Nell8217area