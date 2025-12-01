Genova cinghiali a spasso nell’area giochi di piazza Palermo a pochi metri dalla scuola
L’irruzione poco dopo le otto del 1 dicembre. Preoccupazione tra i residenti per la presenza degli ungulati, avvistati ormai quotidianamente in diverse aree della città. Il Municipio: “Serve una soluzione, è una questione di sicurezza”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altre letture consigliate
Dal nodo di Bolzaneto a Genova Est fino alla Sopraelevata Aldo Moro: rallentamenti diffusi anche in città, segnalati anche cinghiali in carreggiata in via Barabino - facebook.com Vai su Facebook
Cinghiali sulle aiuole in viale Brigata Bisagno, immediato ripristino da parte di Aster Vai su X
Genova, cinghiali a spasso nell’area giochi di piazza Palermo a pochi metri dalla scuola - Preoccupazione tra i residenti per la presenza degli ungulati, avvistati ormai quotidianamente in diverse aree ... Come scrive ilsecoloxix.it
Ventimiglia, cinghiali a spasso tra i condomini del lungomare - Ventimiglia – Una famiglia di cinghiali, mamma e almeno 3 cuccioli, scorrazza liberamente da giorni nelle aiuole del condominio “Biscione” sul lungomare Varaldo. Scrive ilsecoloxix.it