Strada Valle di Vico a Ronciglione lavori al via a un anno dalla frana | previste chiusure

A Ronciglione sono partiti i lavori di messa in sicurezza sulla strada Valle di Vico, un anno dopo la frana che aveva bloccato la strada. Da settimane si alternano i sensi unici, con un semaforo che regola il traffico all’altezza del chilometro 5,500. Ora si inizia con i lavori di ripristino vero e proprio, che prevedono la chiusura temporanea della strada. La speranza è di tornare alla normalità in tempi rapidi, ma le prime chiusure sono già state annunciate.

Sulla provinciale Valle di Vico a Ronciglione iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della scarpata stradale, dopo la frana di dicembre 2024: per oltre un anno si è preceduto a senso unico alternato con l'installazione di un semaforo all'altezza del chilometro 5,500.

