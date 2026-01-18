Tavullia, nota per il suo spirito accogliente e tranquillo, si impegna a favorire la riconciliazione tra Valentino e Graziano Rossi. La comunità locale esprime affetto e rispetto per entrambi, auspicando un clima di pace e armonia. In un contesto di sincera solidarietà, il paese si mostra unito nel sostegno ai due piloti, mantenendo viva la tradizione di rispetto e amicizia che contraddistingue Tavullia.

Tavullia (Pesaro Urbino), 18 gennaio 2026 – La giovialità tipica degli abitanti di Tavullia non si fa incupire nemmeno da una giornata umida con la nebbia. Tanto che anche sulla vicenda del giorno - la guerra tra Valentino Rossi e il padre Graziano finita in tribunale - cerca di trovare la via dell’ottimismo. A Tavullia, la terra che conosce da generazioni la sua famiglia e l’ha visto crescere, non ci si schiera. Valentino e Graziano, figli di una comunità che non vuole fare differenze, sono amati dai loro compaesani in ugual modo. Per questo la speranza di tutti è che facciano pace. L'appello di Graziano Rossi a Valentino: "Ritira la denuncia contro Ambra, aspetto una tua chiamata" I successi di Valentino e il legame con Tavullia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tavullia punta alla pace tra Valentino e Graziano Rossi: “Li amiamo tutti e due”

Leggi anche: La famiglia più famosa di Tavullia tra la G di Graziano e il numero 4 di Valentino e Francesca Sofia Novello: nomi, storie e curiosità di casa Rossi

Leggi anche: La famiglia più famosa di Tavullia tra la G di Graziano e il numero 4 di Valentino e Francesca Maria Novello: nomi, storie e curiosità di casa Rossi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

VR46, dall'Eicma alla 100 Km dei Campioni: ecco come partecipare all'evento del Motor Ranch di Tavullia grazie al Tribe Pass - Mentre è partito il conto alla rovescia per la nuova edizione della 100km dei Campioni (28 e 29 novembre), da Eicma è ufficialmente iniziata la nuova stagione del Tribe Pass 2026, che torna con ancora ... corriereadriatico.it

Torna la 100Km dei Campioni a Tavullia, chi saranno i big in gara al Motor Ranch di Valentino Rossi? - Puntuale ma sempre sorprendente come il cambio dell'ora è arrivato l'annuncio della nuova edizione della 100Km dei Campioni in casa Valentino Rossi. corriereadriatico.it

Valentino Rossi e la 100 Km dei Campioni: data, biglietti e dove vedere la gara al Ranch di Tavullia - Puntuale come il cambio dell’ora, ma sempre capace di accendere l’attesa, è in arrivo l’undicesima edizione della “100 Km dei Campioni”, l’evento firmato Valentino ... ilrestodelcarlino.it

Prendi una Cupra Formentor da 272 cavalli e viaggia fino a Tavullia. Poi entra alla VR46, ritira il tuo accredito e fai un giro tra gli uffici in un posto che altrove semplicemente non esiste. A questo punto torna in macchina e punta le ruote verso il VR46 Motor Ra - facebook.com facebook