Parla Ambra la compagna di Graziano Rossi papà di Valentino | Mi hanno offesa e umiliata Ma ci sono solo io accanto a lui

Ambra Arpino, 54 anni, è una dirigente pubblica originaria di Terni e compagna di Graziano Rossi da oltre 15 anni. Recentemente, ha condiviso pubblicamente le difficoltà affrontate a causa di commenti offensivi e umilianti, sottolineando di essere l’unica al fianco di Graziano in questo momento. La sua testimonianza evidenzia il sostegno e la vicinanza in un contesto di sfide personali e pubbliche.

Pesaro, 17 gennaio 2026 – Si chiama Ambra Arpino, ha 54 anni, originaria di Terni, dirigente di un ente pubblico, e compagna da oltre 15 anni di Graziano Rossi. E’ lei la donna nel mirino di Valentino Rossi, tanto da accusarla con una denuncia in procura di aver raggirato il padre per spillargli dei soldi. Che ammontano a circa 200mila euro. Dice Ambra, capelli lunghi con i riccioli, occhi dritti verso chi ha davanti, nessun giro di parole per descrivere la situazione: “Dalla famiglia di Graziano mi sono sentita umiliata e offesa, ho subìto episodi gravissimi, eppure sono la compagna del papà di Valentino da quasi vent’anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parla Ambra, la compagna di Graziano Rossi, papà di Valentino: “Mi hanno offesa e umiliata. Ma ci sono solo io accanto a lui” Leggi anche: Chi è il papà di Valentino Rossi, Graziano, e perché sono finiti in tribunale Leggi anche: Valentino Rossi e la battaglia legale con papà Graziano: ha denunciato la sua compagna, nel mirino i soldi prelevati dal conto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Video intervista a Graziano Rossi: Mi sposerò presto; Video intervista a Graziano Rossi | Mi sposerò presto. Video intervista a Graziano Rossi: "Mi sposerò presto" - Il padre di Valentino parla a tutto campo del rapporto con il figlio ("Mi aspetterei che mi mandasse un sorriso") al suo prossimo futuro con la sua compagna Ambra, che Valentino ha denunciato per ... ilrestodelcarlino.it

Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano per circonvenzione d’incapace: «Gli ha sottratto 200 mila euro» - Il campione era diventato amministratore di sostegno del padre, 71 anni, ex pilota del Motomondiale negli anni Settanta e Ottanta, sulla base di una perizia medica di parte, ma oggi altre cinque periz ... vanityfair.it

La presunta “fragilità” di papà Graziano, i 200mila euro alla nuova compagna: perché Valentino Rossi ha denunciato la donna - La donna indagata per circonvenzione d’incapace, ma le perizie mediche attestano la buona salute del 71enne. msn.com

CARA AMBRA DEL CALIPPOTOUR PRIMA DI PARLARE DELLE PERSONE CHE HANNO FATTO GRANDE IL PORNO ITALIANO LAVATI LA BOCCA CON LA CANDEGGINA Parte 15 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.