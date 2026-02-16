Valentina di Temptation Island criticata per il ritorno di fiamma con Antonio | Non sono stupida non giustifico

Valentina Riccio ha ricevuto molte critiche sui social dopo aver confermato di aver ripreso la relazione con Antonio Panico, spiegando di non essere ingenua e di non voler giustificare le sue scelte. La ragazza ha pubblicato un video in cui mostra il loro incontro, lasciando intendere che la decisione di tornare insieme sia stata presa consapevolmente. I follower hanno commentato duramente, sottolineando come questa scelta possa sembrare una ripetizione di errori passati.

Valentina Riccio è stata attaccata sui social dopo aver annunciato il ritorno di fiamma con Antonio Panico. Insieme avevano partecipato all'ultima edizione di Temptation Island e a dicembre si erano poi lasciati. "Non sono stupida, non c'è stato nessun tradimento fisico", ha precisato lei.🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonio e Valentina si sono riappacificati dopo una crisi, e questa volta il motivo è una dedica speciale per San Valentino.

Antonio Panico, protagonista di Temptation Island, ha deciso di tatuarsi il nome di Valentina Riccio sulla nuca per riavvicinarsi a lei.

Temptation Island e poi.Sal Da Vinci canta Rossetto e caffè e fà una sorpresa ad Antonio e Valentina

