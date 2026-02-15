Antonio e Valentina di Temptation Island tornano insieme | il tatuaggio per farle dimenticare le chat con l’altra
Antonio Panico, protagonista di Temptation Island, ha deciso di tatuarsi il nome di Valentina Riccio sulla nuca per riavvicinarsi a lei. La scelta ha sorpreso molti, soprattutto perché la coppia si era lasciata dopo alcune incomprensioni. La donna ha mostrato il nuovo tatuaggio sui social, mentre i fan si chiedono se questa mossa cambierà il loro rapporto.
Gesto eclatante di Antonio Panico che riconquista l’ex fidanzata Valentina Riccio con un tatuaggio: il nome della compagna inciso alla base del collo. Così è riuscito a farle dimenticare la chat con un’altra donna.🔗 Leggi su Fanpage.it
Temptation Island, ritorno di fiamma per Antonio Panico e Valentina Riccio in occasione di San Valentino: Ogni alto e basso ci ha reso invincibiliTemptation Island, ritorno di fiamma per Antonio Panico e Valentina Riccio in occasione di San Valentino: Ogni alto e basso ci ha reso invincibili. isaechia.it
Dopo gli alti e bassi Antonio e Valentina sono tornati insiemeTutto è bene quel che finisce bene! Nonostante i momenti difficili pare che tra Valentina Riccio e Antonio Panico, coppia dell’ultima edizione di Temptation Island, ci sia un vero e proprio ritorno di ... novella2000.it
