Graziano Rossi | Vale mi ha fatto un trabocchetto io come uno stupido Lui non vuol tirare fuori soldi

Graziano Rossi, padre dell’ex campione di MotoGP, commenta a Canale 5 una recente vicenda riguardante Vale, affermando che è stato ingannato e che Vale non vuole pagare. Inoltre, rivela come una proposta di matrimonio abbia suscitato sospetti tra familiari e amici. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla situazione personale e sui sentimenti che la circondano.

A “Dentro la notizia”, su Canale 5, condotto da Gianluigi Nuzzi, si affronta il tema della diatriba familiare tra Valentino Rossi, suo padre Graziano. In un’intervista rilasciata alla trasmissione, Graziano Rossi ha spiegato: "Quando io e Ambra abbiamo avuto modo di dire che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, un velo di sospetto, perché hanno pensato che se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedevano più". Sull’amministratore di sostegno nominato da Valentino, chiarisce: "Quando Valentino mi ha messo l'amministratore di sostegno, l’ha fatto con un trabocchetto, perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l'avvocato e il commercialista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Graziano Rossi risponde a Valentino: “Mi ha fatto firmare un foglio, mi sono fidato. Io e Ambra abbiamo deciso di sposarci”Graziano Rossi ha recentemente dichiarato di aver firmato un documento su sua fiducia, annunciando poi il suo matrimonio con Ambra.

La guerra dei Rossi. Graziano versus Valentino: «Mi hanno fatto firmare una carta, uscivo da quattro ricoveri, mi sono fidato di lui»La vicenda tra Graziano e Valentino Rossi, al centro di un confronto tra famiglia e mondo dello sport, si sviluppa attraverso interviste e dichiarazioni pubbliche.

Graziano Rossi: Vale mi ha fatto un trabocchetto, io come uno stupido... Lui non vuol tirare fuori soldiIl padre dell'ex campione di MotoGP parla a Canale 5: Quando ho detto che mi sposavo è calato un velo di sospetto. Sulla firma per avere l'amministratore di sostegno sono stato uno stupido ... gazzetta.it

Valentino Rossi vs papà Graziano, i perché di questo pasticcio bruttoValentino rompe il silenzio sulla battaglia legale con il padre: Mi preoccupa , per me è come averlo perso, ma la compagna di Graziano dà una versione differente ... insella.it

«Ambra non ha sottratto dei soldi a nessuno. Non può essere che la mia compagna mi sottragga soldi e poi… che cosa siamo Tutti i soldi che lei ha avuto da me glieli ho dati io volutamente». Graziano Rossi prende posizione dopo che Valentino Rossi ha pr - facebook.com facebook

Una questione familiare che finisce in tribunale. Il campione di motociclismo Valentino Rossi ha denunciato la compagna del papà, Graziano Rossi, 71 anni, per circonvenzione di incapace, accusandola di aver prelevato dal conto del genitore circa 200mila e x.com