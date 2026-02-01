Novak Djokovic ha preso la parola dopo aver battuto Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open. Il tennista serbo ha deciso di rispondere ai critici con parole di gratitudine e di riflessione sulla propria crescita personale, lasciando trasparire un nuovo atteggiamento. La sua prestazione, giudicata dominante, ha fatto discutere, ma Djokovic non si è lasciato coinvolgere dalle polemiche.

Novak Djokovic, al termine di una prestazione dominante contro Jannik Sinner agli ottavi di finale degli Australian Open, ha risposto ai critici con un messaggio sorprendente e profondamente personale. Il tennista serbo, che ha compiuto 38 anni lo scorso giugno, ha affrontato con lucidità e ironia le voci che negli ultimi anni lo avevano messo in discussione, soprattutto dopo il suo ritorno in forma dopo il periodo di stop legato ai controlli sanitari legati alla pandemia. Dopo aver superato il numero tre del ranking con un’efficienza impressionante, Djokovic si è rivolto alla telecamera con un gesto teatrale: ha scritto a lettere maiuscole sullo schermo “Avete detto qualcosa?”, un’affermazione che ha subito generato scalpore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Djokovic si rivolge ai critici con un messaggio di riconoscenza e crescita personale

Approfondimenti su Djokovic AustralianOpen

Giuseppe Commisso torna a parlare ai tifosi della Fiorentina.

L’arcivescovo Corrado Lorefice ha celebrato la memoria di San Francesco di Sales, rivolgendo un pensiero ai giornalisti e a tutti coloro che lavorano nel settore della comunicazione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Djokovic sulla finale di Torino tra Sinner e Alcaraz

Ultime notizie su Djokovic AustralianOpen

Argomenti discussi: Fair play Djokovic: ammette il tocco e concede il punto a Musetti. VIDEO; Australian Open, Djokovic: Questa vittoria è come un titolo Slam. Grazie a chi mi ha consigliato di ritirarmi; Raffaella Reggi: Perdere come ha fatto Sinner è incredibile. Guardavo i numeri e dicevo: ha vinto; Puppo: Sinner traumatizzato da Shanghai, problema mentale per i crampi. Forse è entrato un tarlo.

Sinner, Djokovic si rivolge allo staff di Jannik dopo un punto: lo sfogo del serbo, ecco cosa ha dettoJannik Sinner ha travolto Novak Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam, assicurandosi l'ultimo atto a Riad contro Carlos Alcaraz. Dopo un punto mostruoso vinto dall'azzurro a inizio partita, il ... corriereadriatico.it

Australian Open Djokovic ha quasi colpito una raccattapalle, rischiando la squalificaNovak Djokovic ha vinto con grande disinvoltura il suo incontro del terzo turno agli Australian Open, ma un episodio ha gettato un'ombra sulla partita. Un colpo incontrollato dopo uno scambio ha manca ... bluewin.ch

Ci penso da stamattina: a ciò che abbiamo visto e al potere incredibile di rendere le cose possibili. Non facili. Possibili. Djokovic, prima della sfida con Sinner, aveva detto che sarebbe stato “difficile, ma non impossibile”. Una frase semplice, quasi disarmante. - facebook.com facebook