Valanga travolge quattro persone durante escursione | c' è anche un milanese disperso

Da milanotoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga di neve ha travolto quattro persone durante un'escursione, causando il disperso di un uomo di Milano. La slavina si è verificata dopo che il gruppo aveva iniziato un giro in motoslitta su un’area montuosa. I soccorritori stanno ancora cercando di rintracciare l’uomo scomparso, mentre le altre persone sono state recuperate e portate in salvo.

Tre sono stati tratti in salvo, si cerca una quarta persona. Coinvolte due coppie di amici, residenti tra Milano e l'hinterland L'escursione in motoslitta e poi i soccorsi, con quattro persone sorprese da una valanga di neve e ricerche in corso per disperso. Una valanga si è staccata nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, sopra l’abitato di Madesimo (Sondrio), in zona Lago Nero. L’allarme è scattato poco prima delle 17.30, quando è stata segnalata la slavina in un’area particolarmente impervia, fuori dai tracciati battuti. Secondo le prime informazioni, i quattro - due coppie di amici residenti tra Milano e l'hinterland - stavano percorrendo la zona in motoslitta quando sono stati investiti dal fronte nevoso.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Paura a Madesimo, valanga travolge quattro persone in motoslitta: un disperso 

Una valanga ha travolto quattro persone in motoslitta a Madesimo, causando il loro dispersione.

Valanga travolge due freerider durante una escursione nevosa

Nella zona tra Ortles e Cima Vertana, due freerider sono rimasti vittima di una valanga improvvisa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.