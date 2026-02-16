Valanga travolge quattro persone durante escursione | c' è anche un milanese disperso

Una valanga di neve ha travolto quattro persone durante un'escursione, causando il disperso di un uomo di Milano. La slavina si è verificata dopo che il gruppo aveva iniziato un giro in motoslitta su un’area montuosa. I soccorritori stanno ancora cercando di rintracciare l’uomo scomparso, mentre le altre persone sono state recuperate e portate in salvo.

Tre sono stati tratti in salvo, si cerca una quarta persona. Coinvolte due coppie di amici, residenti tra Milano e l'hinterland L'escursione in motoslitta e poi i soccorsi, con quattro persone sorprese da una valanga di neve e ricerche in corso per disperso. Una valanga si è staccata nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, sopra l'abitato di Madesimo (Sondrio), in zona Lago Nero. L'allarme è scattato poco prima delle 17.30, quando è stata segnalata la slavina in un'area particolarmente impervia, fuori dai tracciati battuti. Secondo le prime informazioni, i quattro - due coppie di amici residenti tra Milano e l'hinterland - stavano percorrendo la zona in motoslitta quando sono stati investiti dal fronte nevoso.