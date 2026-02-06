Valanga travolge due freerider durante una escursione nevosa

Nella zona tra Ortles e Cima Vertana, due freerider sono rimasti vittima di una valanga improvvisa. Durante un’escursione in montagna, la neve si è staccata all’improvviso, travolgendoli e provocando la loro morte. I soccorritori hanno trovato i corpi alcuni ore dopo l’allarme, ancora sotto metri di neve. La zona resta sotto stretta osservazione, mentre gli esperti cercano di capire cosa abbia causato il distacco della slavina.

Nel cuore dell'Alpi, a pochi chilometri da Solda, nel cuore della fascia montana che si estende tra l'Ortles e la Cima Vertana, due persone hanno perso la vita in seguito a una valanga improvvisa. La tragedia è avvenuta su Punta Beltovo, una zona facilmente raggiungibile con gli impianti di risalita, ma non particolarmente frequentata dai freerider. Le due vittime, identificate come due turisti finlandesi, erano in viaggio su una discesa nevosa quando la slavina si è staccata improvvisamente. La valanga, alta circa trenta metri e lunga duecento metri, ha travolto la coppia senza lasciare tempo né spazio per un tentativo di fuga.

