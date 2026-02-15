Una valanga ha travolto quattro persone in motoslitta a Madesimo, causando il loro dispersione. La slavina si è staccata improvvisamente mentre le quattro persone percorrevano un percorso programmato nella zona di Sondrio, e uno di loro risulta ancora disperso. Gli uomini del soccorso stanno cercando di rintracciare i dispersi tra le slavine e il terreno innevato.

Ancora paure nelle zone montuose e innevate d’Italia. Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17:30, una valanga si è distaccata dai versanti delle cime della Valchiavenna, nel comune di Madesimo, in provincia di Sondrio, nel territorio impervio del Lago Nero. Il distacco della massa nevosa avrebbe coinvolto quattro persone, nello specifico due coppie di amici impegnate in un giro organizzato in motoslitta. Nella zona erano presenti anche molti altri turisti. Scattato l’allarme, sono stati immediatamente allertati i carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco del distaccamento di Mese e del Comando provinciale di Sondrio, mentre la centrale operativa Soreu delle Alpi ha attivato il dispositivo di emergenza, facendo prontamente giungere sul posto i soccorsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paura a Madesimo, valanga travolge quattro persone in motoslitta: un disperso

A Madesimo, quattro amici sono stati travolti da una valanga di neve mentre erano in motoslitta, causando la scomparsa di uno di loro.

Una valanga di neve ha travolto alcune motoslitte sopra Madesimo, causando la scomparsa di quattro persone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.