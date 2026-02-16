Valanga investe un treno passeggeri | deragliamento e molti feriti in Svizzera

Una valanga ha travolto un treno passeggeri nel Canton Vallese, causando il suo deragliamento e lasciando numerosi feriti. La massa di neve si è staccata improvvisamente dalle montagne, rompendo le barriere e scivolando sui binari mentre il convoglio passava. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte boato prima che il treno si fermasse, con alcuni passeggeri che sono usciti dai vagoni con difficoltà.

L’incidente all’alba lungo una linea alpina: il convoglio trasportava circa 80 persone. Soccorsi in corso e traffico ferroviario sospeso Grave incidente ferroviario in Svizzera nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio. Un treno passeggeri è deragliato dopo essere stato colpito da una valanga lungo una tratta alpina nel Canton Vallese. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7. A bordo del convoglio viaggiavano circa 80 persone. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, ci sarebbero diversi feriti, ma al momento non è stato comunicato un bilancio ufficiale. La causa del deragliamento, come riporta Today, è stata confermata dalle Ferrovie Federali Svizzere, che hanno disposto la chiusura della linea ferroviaria per consentire l’intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.🔗 Leggi su Quicomo.it Svizzera, valanga su un treno: 80 passeggeri coinvolti nel deragliamento, 30 evacuati, feriti. Cavi a fuoco nella stazione di Losanna Una valanga in Svizzera ha investito un treno nel Cantone del Vallese, causando il deragliamento di 80 passeggeri e ferendone alcuni. Treno con 80 passeggeri deraglia in Svizzera dopo una valanga: ci sono molti feriti Un treno con 80 persone a bordo è uscito dai binari questa mattina in Svizzera, dopo aver investito una valanga che ha bloccato i binari. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Valanga sui binari nel cantone svizzero Vallese: deraglia un treno con 80 persone a bordoLe autorità cantonali hanno avviato un’operazione di soccorso nella zona di Goppenstein, già colpita nei giorni scorsi da un altro distacco di neve che aveva bloccato la viabilità stradale ... varesenews.it Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: ci sono feriti – La direttaFoto di archivio. Monaco, Germania, 2 dicembre 2023 (Lukas Barth/dpa via AP) Un treno ... msn.com