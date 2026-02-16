Treno con 80 passeggeri deraglia in Svizzera dopo una valanga | ci sono molti feriti

Un treno con 80 persone a bordo è uscito dai binari questa mattina in Svizzera, dopo aver investito una valanga che ha bloccato i binari. L’incidente si è verificato tra Goppenstein e Briga nel canton Vallese, causando numerosi feriti tra i passeggeri. Un'unità di soccorso si è rapidamente attivata per prestare assistenza.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 sulla linea tra Goppenstein e Briga. La linea è stata chiusa per permettere l'intervento delle squadre di soccorso Terribile incidente ferroviario in Svizzera. Nella mattina di oggi, lunedì 16 febbraio, un treno con a bordo decine di passeggeri è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese. Secondo l'emittente Rts la linea è stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi: stando alle prime informazioni ci sarebbero diverse persone ferite.🔗 Leggi su Today.it

Un treno con 80 passeggeri è uscito dai binari questa mattina in Svizzera, a causa di una valanga che ha bloccato i binari tra Goppenstein e Briga.

Un treno ha deragliato nel Vallese, ferendo diversi passeggeri, dopo essere stato colpito da una valanga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.