Treno con 80 passeggeri deraglia in Svizzera dopo una valanga | ci sono molti feriti
Un treno con 80 persone a bordo è uscito dai binari questa mattina in Svizzera, dopo aver investito una valanga che ha bloccato i binari. L’incidente si è verificato tra Goppenstein e Briga nel canton Vallese, causando numerosi feriti tra i passeggeri. Un'unità di soccorso si è rapidamente attivata per prestare assistenza.
Terribile incidente ferroviario in Svizzera. Nella mattina di oggi, lunedì 16 febbraio, un treno con a bordo decine di passeggeri è deragliato tra Goppenstein e Briga, nel canton vallese. Secondo l'emittente Rts la linea è stata chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi: stando alle prime informazioni ci sarebbero diverse persone ferite.
Treno con 80 passeggeri deraglia dopo una valanga: ci sono molti feriti
Un treno con 80 passeggeri è uscito dai binari questa mattina in Svizzera, a causa di una valanga che ha bloccato i binari tra Goppenstein e Briga.
Svizzera, deraglia treno con 80 passeggeri: ci sono feriti. «Convoglio colpito da valanga»
Un treno ha deragliato nel Vallese, ferendo diversi passeggeri, dopo essere stato colpito da una valanga.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Svizzera, deraglia treno con 80 passeggeri: ci sono feriti. «Convoglio colpito da valanga»L'incidente avvenuto nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga ... msn.com
Svizzera, deraglia treno colpito da valanga: a bordo 80 passeggeri, ci sono diversi feritiUn treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite. Lo comunica ... ilmattino.it
