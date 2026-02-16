Valanga fa deragliare treno in Svizzera | il convoglio travolto in un tratto tra i più pericolosi

Una valanga ha travolto un treno questa mattina in Svizzera, causando il deragliamento di diversi vagoni. La slavina si è staccata alle prime luci dell’alba in una zona nota per le condizioni meteo estreme, proprio in un tratto che spesso si rivela pericoloso durante l’inverno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno cercando di capire se ci siano feriti tra i passeggeri.

Questa mattina, intorno alle 7:00, un grave incidente ferroviario ha colpito il Canton Vallese, nella Svizzera centrale. Un convoglio regionale è uscito dai binari dopo essere stato investito da una massa di neve, lasciando diverse persone ferite. Il treno regionale, partito poco dopo le 6 del mattino dalla stazione di Spiez nel cantone di Berna, trasportava circa 80 passeggeri. Il deragliamento è avvenuto vicino alla località di Hohtenn, in un tratto della linea ferroviaria che collega Frutigen a Briga, tra le stazioni di Goppenstein e Briga. Le autorità delle Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno confermato che l'incidente è stato provocato da una valanga che si è abbattuta sui binari proprio mentre il convoglio stava transitando.