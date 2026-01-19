Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, lungo la linea dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia. Due treni sono rimasti coinvolti in un deragliamento, causando almeno 21 vittime. Il convoglio coinvolto, operato da Iryo, società partecipata dall’italiana Ferrovie dello Stato, ha suscitato preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie nella regione.

Grave incidente ferroviario lungo la linea dell’alta velocità che collega Madrid e la regione meridionale dell’Andalusia, in Spagna. Due treni si sono scontrati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba, provocando almeno ventuno vittime confermate e un centinaio di feriti, dei quali 25 gravi, con alcuni passeggeri che sono ancora intrappolati nei vagoni coinvolti, secondo la Guardia Civil, i servizi di emergenza e testimoni. Secondo una prima ricostruzione fornita da Adif, le infrastrutture ferroviarie spagnole, l’incidente si è verificato alle 19:39, quando un treno della compagnia Iryo in servizio tra Malaga e Madrid Puerta de Atocha, con 317 persone a bordo, è deragliato nei deviatoi di ingresso alla via 1 della stazione di Adamuz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, incidente tra due treni in Andalusia: almeno 21 morti. A deragliare il convoglio Iryo, operatore partecipato dall’italiana Fs

