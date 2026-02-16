Svizzera deraglia treno con 80 passeggeri | ci sono feriti Convoglio colpito da valanga
Un treno ha deragliato nel Vallese, ferendo diversi passeggeri, dopo essere stato colpito da una valanga. L’incidente si è verificato sulla linea ferroviaria tra Goppenstein e Briga, coinvolgendo un convoglio che trasportava circa 80 persone. La valanga ha travolto i binari, causando il deragliamento e il ferimento di alcuni passeggeri, che sono stati soccorsi sul posto.
Un treno è deragliato verso le 7 di questa mattina in Svizzera sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese. Lo ha reso noto la polizia Vallese, riporta Rts. Diverse persone sono rimaste ferite. A causare l'incidente sarebbe stata una valanga. La circolazione dei treni sulla linea è interrotta. Secondo il sito di notizie Pomona, il deragliamento è avvenuto nei pressi di Hohtenn e il treno trasportava circa 80 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Treno deraglia in Svizzera a causa di una valanga: ci sono feriti, 80 le persone a bordo
Svizzera, deraglia treno con 80 passeggeri: ci sono feriti. «Convoglio colpito da valanga»Un treno è deragliato verso le 7 di questa mattina in Svizzera sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel Canton Vallese. Lo ha reso noto la polizia Vallese, riporta Rts. Diverse persone ... msn.com
Treno deraglia a causa di una valanga: si temono feritiGOPPENSTEIN - Un treno è deragliato nei pressi di Goppenstein, in Vallese, stamattina intorno alle 7. Lo riferisce oggi la Polizia vallesana, precisando che «presumibilmente si contano feriti». Sul ... tio.ch
