Valanga a Courmayeur morto anche terzo sciatore

Un terzo sciatore è morto dopo essere stato travolto da una valanga nel Canale del Vesses, a Courmayeur, domenica. La slavina si è staccata improvvisamente e ha sepolto un gruppo di appassionati che stava scendendo in zona. Uno dei soccorritori ha riferito che le condizioni della neve erano particolarmente instabili in quel tratto.

