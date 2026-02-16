Valanga a Courmayeur muore anche terzo freerider travolto

Una valanga a Courmayeur ha causato la morte di un terzo freerider, un francese di 35 anni, travolto mentre scendeva in fuoripista. La slittata improvvisa ha sepolto tre uomini di Chamonix sotto un metro e mezzo di neve, mentre tentavano di sciare fuori pista. I soccorsi sono arrivati subito, ma non sono riusciti a salvarli. La tragedia porta a tre il numero delle vittime, tutte appassionate di avventure estreme.

Non c'è stato nulla da fare. Vani i tentativi dei medici che mantenevano accesa la fiamma della speranza. E' morto questa mattina all'ospedale torinese Giovanni Bosco il freerider francese di 35 anni, di Chamonix, travolto neanche 24 ore prima da una valanga a Courmayeur, nel Canale dei Vasses, e ricoverato in condizioni disperate. Il bilancio delle vittime sale quindi a tre. Gli sciatori, tutti provvisti di Artva, ovvero l'apparecchio per la ricerca in valanga, al momento dell'arrivo dei soccorsi erano sepolti sotto un metro e mezzo di neve. Il 35enne, primo estratto, respirava ancora, ma le sue condizioni sono da subito parse molto gravi.