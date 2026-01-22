Riccardo Mirarchi chi è lo sciatore morto a Courmayeur L’impegno politico nel M5s e il dolore di Conte

Riccardo Mirarchi, sciatore italiano, ha perso la vita a Courmayeur durante una discesa. Conosciuto anche per il suo impegno politico nel Movimento 5 Stelle, il suo tragico incidente ha suscitato grande dolore, incluso quello di esponenti come Giuseppe Conte. La vicenda ricorda quanto possa essere fragile la sicurezza durante gli sport invernali, anche in contesti di svago e passione.

Roma, 22 gennaio 2026 – Doveva essere l'ultima discesa della giornata sugli sci a Courmayeur, ma è morto finendo contro un albero sotto gli occhi della fidanzata. Riccardo Mirarchi aveva 20 anni, era di Roma e ieri, verso le 15:45, stava scendendo lungo la pista 26 del comprensorio ai piedi del Monte Bianco, che consente agli sciatori di rientrare in paese, a Dolonne. Un percorso relativamente facile, classificato come 'rosso', al limite del bosco. Ma il salto su un dosso gli ha fatto perdere il controllo degli sci, facendolo finire fuori pista e facendolo sbattere contro una pianta. L'incidente è stato ricostruito attraverso la testimonianza di un altro sciatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Riccardo Mirarchi ci ha lasciati. Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila, nelle nostre battaglie polit - facebook.com facebook

Riccardo Mirarchi muore a Courmayeur. Fatale una caduta sugli sci sulla pista 26 ift.tt/rGfJhPV x.com