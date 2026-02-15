Valanga a Courmayeur1 morto e 2 feriti

Da servizitelevideo.rai.it 15 feb 2026

Una valanga si è staccata questa mattina nel canale del Vesses, sopra Courmayeur, causando un morto e due feriti gravi. La massa di neve si è staccata improvvisamente, travolgendo tre persone che stavano scendendo in quella zona. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo uno degli escursionisti non ce l’ha fatta.

Valanga a Courmayeur, sciatori travolti fuoripista: un morto e 2 feriti gravissimi. Si cercano dispersi

Valanga sulle Alpi cuneesi: un morto e due feriti gravi

Una valanga si è staccata nelle Alpi cuneesi, vicino al rifugio Bonelli a circa 2.

valanga a courmayeur 1Valanga fuoripista sopra Courmayeur, diversi gli sciatori coinvoltiDa tre a sei gli sciatori coinvolti nella valanga che si è staccata nel canale dei Vesses, in un canale della val Veny. Sul posto il Soccorso alpino valdostano, gli uomini della guardia di finanza di ... rainews.it

Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista: un morto e due feriti gravi. Proseguono le ricercheUn'altra valanga sopra Courmayeur. Il bilancio è di un morto e due feriti gravissimi. I sopravvissuti sono stati trasportati all'ospedale di Aosta. La valanga ... ilgazzettino.it