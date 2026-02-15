Valanga a Courmayeur1 morto e 2 feriti

Una valanga si è staccata questa mattina nel canale del Vesses, sopra Courmayeur, causando un morto e due feriti gravi. La massa di neve si è staccata improvvisamente, travolgendo tre persone che stavano scendendo in quella zona. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo uno degli escursionisti non ce l’ha fatta.

12.15 Valanga a Courmayeur, travolti sciatori

Una valanga si è staccata nelle Alpi cuneesi, vicino al rifugio Bonelli a circa 2.

