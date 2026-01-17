Il paracetamolo durante la gravidanza è considerato sicuro e non è stato riscontrato un collegamento con un aumento del rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini. Questa evidenza contribuisce a chiarire le preoccupazioni comuni, offrendo informazioni affidabili per le future mamme che necessitano di trattamenti analgesici nel periodo gestazionale.

AGI - L'assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non è associata a un rischio più elevato di autismo, disturbo da deficit di attenzioneiperattività (Adhd) o disabilità intellettiva nella prole. A confermarlo uno studio, pubblicato sulla rivista 'The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health', condotto dagli scienziati dell'Università di Chieti, dell'Università di Ferrara, dell'Università di Liverpool e dell'Università di Oslo. L’analisi di 43 studi scientifici. Il team, guidato da Francesco D'Antonio e Maria Elena Flacco, ha esaminato 43 lavori precedenti, e gli autori hanno considerato solo analisi più ampie e metodologicamente più rigorose. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il paracetamolo in gravidanza è sicuro: nessun legame con autismo e Adhd

Leggi anche: Paracetamolo in gravidanza, lo studio definitivo: nessun legame con autismo e Adhd nei bambini

Leggi anche: “L’uso del paracetamolo in gravidanza non aumenta il rischio autismo o Adhd”, lo studio che smentisce Trump

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Paracetamolo in gravidanza: nuovo studio lo collega a un aumento del rischio di ADHD - Un’indagine condotta dall’Università di Washington ha messo in evidenza un possibile legame tra l’uso del paracetamolo (acetaminofene) in gravidanza e un rischio maggiore di disturbo da deficit di ... notizie.tiscali.it

Autismo e paracetamolo in gravidanza, Remuzzi smentisce Trump: «Nessun aumento del rischio, rimane il farmaco più sicuro» - Professor Giuseppe Remuzzi, come commenta le notizie che arrivano dagli Usa sul consumo di paracetamolo in gravidanza e il rischio autismo? corriere.it

Paracetamolo in gravidanza e figli iperattivi: c'è un legame? - L'assunzione di farmaci durante la gravidanza e dopo il parto, nella fase di allattamento, è molto spesso associata a timori e preoccupazioni per i possibili effetti negativi che questi potrebbero ... gazzetta.it

“Meglio il paracetamolo da 500 o quello da 1000” È una domanda che sento tutti i giorni al banco. E la risposta è sempre la stessa: dipende da come stai e da che dolore hai. Il paracetamolo da 1000 mg lo consigliamo quando il dolore è forte. Va usato c - facebook.com facebook