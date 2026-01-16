Paracetamolo in gravidanza lo studio definitivo | nessun legame con autismo e Adhd nei bambini

Uno studio recente conferma che l’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non comporta un aumento del rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive nei bambini. Questi risultati forniscono informazioni utili alle donne in gravidanza, rassicurando sull’uso sicuro di questo farmaco comune. La ricerca rappresenta un passo importante per chiarire eventuali preoccupazioni riguardo alla salute neurologica dei figli.

Un nuovo studio chiude il caso: nessun aumento dei rischi neurologici. L’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non aumenta il rischio di autismo, Adhd o disabilità intellettive nei bambini. A dirlo non è una singola ricerca, ma quella che gli esperti definiscono la più rigorosa analisi delle prove scientifiche mai condotta sul tema, pubblicata su The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health. Lo studio è stato realizzato da un team di ricercatori del City St George’s, University of London, con una revisione sistematica e una metanalisi di 43 studi internazionali, chiamata a rispondere alle crescenti preoccupazioni dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

