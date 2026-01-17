Paracetamolo in gravidanza | studio Chieti conferma assenza rischi autismo e ADHD?

Uno studio pubblicato su The Lancet, condotto dall’Università di Chieti e Ferrara, ha analizzato 43 ricerche sul paracetamolo in gravidanza. I risultati confermano l’assenza di rischi di autismo e ADHD, rafforzando le raccomandazioni delle linee guida AIFA. La ricerca fornisce informazioni importanti per le future madri e gli operatori sanitari, contribuendo a chiarire le preoccupazioni riguardo all’uso del farmaco durante la gravidanza.

Ricerca su The Lancet da Università di Chieti e Ferrara analizza 43 studi rigorosi, smentendo legami con disturbi neuro-sviluppo e avvalorando linee guida AIFA. Nessun bias confonde i dati: fattori materni come febbre spiegano timori passati, non il farmaco. Scopri dosi raccomandate e implicazioni pratiche per gestanti. Metanalisi su 43 Studi da Squadra Italo-Europea Ricercatori.

