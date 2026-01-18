Mateta alla Juve | Ci hanno abbandonato! Attaccante più vicino ai bianconeri? Le parole di Glasner non lasciano più dubbi

Il trasferimento di Mateta alla Juventus torna al centro dell’attenzione, con il tecnico del Crystal Palace Glasner che ha espresso delusione per la sua situazione attuale. Le sue parole in conferenza stampa hanno acceso il dibattito sul possibile approdo dell’attaccante, considerato uno dei nomi più vicini ai bianconeri in questa sessione di mercato. Restano da attendere aggiornamenti ufficiali per capire se si concretizzerà questa trattativa.

Mateta alla Juve, il tecnico del Crystal Palace si è sfogato in conferenza stampa. Le sue parole non sembrano lasciare dubbi. Cosa ha detto. Il clima in casa Crystal Palace è diventato incandescente, trasformandosi in un’opportunità di mercato che la dirigenza bianconera intende cogliere al volo. Al centro della tempesta c’è il futuro di Jean-Philippe Mateta, ormai considerato il tassello mancante per l’attacco di Luciano Spalletti. La trattativa per portare l’attaccante in bianconero è entrata in una fase caldissima, alimentata dai forti malumori del tecnico Oliver Glasner nei confronti della propria società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Mateta Juve, i bianconeri insistono per l’attaccante: la richiesta del Crystal Palace e le possibili mosse di Comolli

La Juventus continua a mostrare interesse per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, considerato un'opzione per l'attacco. Tuttavia, la richiesta di circa 40 milioni di euro rappresenta un ostacolo importante per il mercato di gennaio. La società valuta le mosse più opportune, con l’attenzione rivolta anche alle strategie di Comolli per consolidare il reparto offensivo.

Mateta alla Juve, Glasner esce allo scoperto: «Per lui faremo un prezzo, ma se nessuno pagherà…»

Il tecnico del Crystal Palace, Glasner, ha commentato la possibilità di cedere Mateta alla Juventus, sottolineando che sarà stabilito un prezzo ragionevole. Tuttavia, ha anche evidenziato che, se nessuno sarà disposto a pagare, la trattativa potrebbe non andare in porto. La questione rimane aperta, con l'attenzione rivolta alle prossime decisioni sul futuro dell’attaccante.

