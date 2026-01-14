Ancora scontri Ice-manifestanti a Minneapolis Una donna tirata fuori dall' auto a forza | gli agenti spaccano il finestrino e tagliano la cintura
A Minneapolis, a una settimana dall’omicidio di Renee Good, si registrano nuovi scontri tra manifestanti e agenti dell’Ice. Durante le proteste, una donna è stata estratta forzatamente dalla sua auto, con agenti che hanno rotto il finestrino e tagliato la cintura di sicurezza. La tensione resta elevata mentre le autorità cercano di gestire la situazione e mantenere l’ordine pubblico.
A una settimana esatta dall'omicidio di Renee Good, a Minneapolis la tensione è alle stelle. Nuovi scontri continuano a registrarsi tra manifestanti e agenti dell'Ice, l'agenzia federale per il controllo delle frontiere e dell'immigrazione. La protesta contro la dura politica anti-immigrazione di. 🔗 Leggi su Today.it
