Ancora scontri Ice-manifestanti a Minneapolis Una donna tirata fuori dall' auto a forza | gli agenti spaccano il finestrino e tagliano la cintura

A Minneapolis, a una settimana dall’omicidio di Renee Good, si registrano nuovi scontri tra manifestanti e agenti dell’Ice. Durante le proteste, una donna è stata estratta forzatamente dalla sua auto, con agenti che hanno rotto il finestrino e tagliato la cintura di sicurezza. La tensione resta elevata mentre le autorità cercano di gestire la situazione e mantenere l’ordine pubblico.

Minneapolis, agenti dell’ICE usano lacrimogeni contro i manifestanti: scontri durante le proteste anti-raid - A Minneapolis la protesta contro i raid dell’ICE degenera: agenti federali usano lacrimogeni, spray irritanti e granate stordenti per disperdere i dimostranti ... affaritaliani.it

Nuovi scontri a Minneapolis, agenti Ice trascinano donna fuori dall'auto - Resta alta la tensione a Minneapolis, ad una settimana dalla morte di Renee Good uccisa da un agente dell'immigrazione con tre colpi di pistola al volto. ansa.it

Iran, scontri in tutto il Paese: migliaia di manifestanti in piazza facebook

I video mostrano cortei in moltissime città, scontri tra manifestanti e forze di sicurezza e cori contro il regime x.com

