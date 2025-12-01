Furti e spaccate nei negozi ladro solitario ruba vestiti e cassa in pieno centro storico

Negozi ancora presi di mira da furti e spaccate. Questa volta il colpo è stato messo a segno ai danni di un’attività del centro storico. Nella notte tra sabato e domenica (30 novembre), attorno alle 4,30, un uomo si è introdotto all’interno dei locali del Groove, negozio di abbigliamento per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

