Ussita saluta Sante Nori 91 anni | un simbolo di resilienza e legame con la montagna marchiana

Ussita si ferma a ricordare Sante Nori, noto come la “Roccia di Vallestretta”, scomparso ieri all’età di 91 anni. La sua morte è stata causata da problemi di salute che lo avevano indebolito negli ultimi mesi. Nori ha trascorso tutta la vita immerso nelle montagne marchiane, curando i sentieri e trasmettendo la passione per la natura ai giovani del paese. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla sua casa per rendergli omaggio e condividere ricordi di una vita dedicata alla montagna.

Ussita piange Sante Nori, la "Roccia di Vallestretta": un legame indissolubile con la montagna. Ussita, nelle Marche, saluta l'addio a Sante Nori, figura simbolo della comunità, scomparso ieri all'età di 91 anni. Nori, affettuosamente soprannominato la "Roccia di Vallestretta", ha incarnato i valori di una generazione legata alla terra e alle tradizioni, pur avendo trascorso gran parte della sua vita a Roma. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in un territorio segnato dalla storia e dal terremoto. Un'esistenza radicata a Vallestretta. Sante Nori nacque il 9 aprile 1934 nella frazione di Vallestretta, parte del comune di Ussita, in provincia di Macerata.