Cento anni | Simbolo di resilienza forza e amore

Il 7 gennaio, il sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fior, ha celebrato i cento anni di Angela Milesi, nata a Valtorta e residente nel comune dal 2004. Un traguardo che rappresenta simbolicamente resilienza, forza e amore, testimonianza di una vita lunga e ricca di esperienze. Un momento di riconoscimento per una cittadina che, con la sua presenza, arricchisce la comunità locale.

Patriarcato ecumenico: Apogevmatini compie 100 anni. Bartolomeo, “simbolo di resilienza e certezza del domani” - Si dispiega come risposta alle sfide permanenti delle vicende umane, ma anche ai problemi inediti dei nuovi tempi”. agensir.it

Discorso di Fine Anno 2025 di sua Eccellenza Benito Mussolini

Rivanazzano Terme festeggia i cento anni di Vittorina Ravasi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.