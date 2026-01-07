Cento anni | Simbolo di resilienza forza e amore
Il 7 gennaio, il sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fior, ha celebrato i cento anni di Angela Milesi, nata a Valtorta e residente nel comune dal 2004. Un traguardo che rappresenta simbolicamente resilienza, forza e amore, testimonianza di una vita lunga e ricca di esperienze. Un momento di riconoscimento per una cittadina che, con la sua presenza, arricchisce la comunità locale.
Un'altra centenaria in provincia di Padova. Oggi 7 gennaio il sindaco di San Martino di Lupari, Nivo Fior ha festeggiato Angela Milesi, nata a Valtorta in provincia di Bergamo ma residente a San Martino di Lupari dal 2004.
Cento anni vissuti intensamente: nonna Netta festeggia con figli e nipoti; Angelo Branduardi al Teatro Goldoni: «Il Cantico è lo spettacolo più bello in 50 anni di carriera»; Da Morcone a Larino: Anna Maria Parlapiano festeggia 100 anni di vita, amore e radici; Giorgio Di Venere, il pittore muore a 99 anni: avrebbe festeggiato il compleanno a breve.
