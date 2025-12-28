Addio Brigitte Bardot | simbolo del cinema e della femminilità aveva 91 anni

Brigitte Bardot, icona del cinema e simbolo di femminilità, è deceduta all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione che porta il suo nome, confermando la fine di un’epoca per il mondo dello spettacolo e della cultura. La sua figura rimane un punto di riferimento nel panorama artistico internazionale.

Brigitte Bardot è morta all'età di 91 anni. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione che porta il suo nome. Attrice, modella e cantante, Brigitte Bardot è stata una delle più grandi icone del cinema internazionale tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, simbolo di sensualità e libertà femminile. Dopo una carriera costellata da oltre 40 film.

Addio a Brigitte Bardot. Muore a 91 anni il simbolo dell'erotismo francese, poi paladina degli animali - La star del cinema – conosciuta nel mondo come BB – si era ritirata dalle scene da decenni, occupandosi di animali e beccandosi diverse denunce per diffamazione nei confronti degli immigrati