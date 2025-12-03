L’Intelligenza Artificiale di Google entra nelle scuole italiane | nasce il progetto che cambia davvero la vita di dirigenti docenti e segreterie

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025

Grazie alla visione di C2 Group, Google for Education Italia e Digitalmente N.O.I., è nato il progetto “EsplorIAmo il futuro della scuola con Gemini” che ha coinvolto oltre 70 istituti e più di 4.000 persone in un percorso di crescita guidato e personalizzato. Contattaci all’indirizzo [email protected] per portare il progetto nella tua scuola! Visita il . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

