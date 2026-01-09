L’intelligenza artificiale mette il camice | nasce ChatGPT Salute E la medicina entra ufficialmente nell’era del dialogo

L'intelligenza artificiale entra nel settore sanitario con ChatGPT Salute, una piattaforma sviluppata da OpenAI. Questa soluzione mira a integrare e organizzare dati clinici, referti, informazioni provenienti da dispositivi e note mediche in un unico spazio digitale. L’obiettivo è facilitare il dialogo tra pazienti e professionisti, senza sostituire il ruolo del medico, promuovendo un approccio più accessibile e coordinato alla cura della salute.

L’intelligenza artificiale ha smesso di limitarsi a rispondere ai dubbi della notte fonda per presentarsi, oggi, in una forma molto più ambiziosa: ChatGPT Salute, il primo passo di OpenAI verso una piattaforma capace di raccogliere cartelle cliniche, referti sparsi tra mille app, dati degli smartwatch, note dei medici e consigli di benessere in un unico luogo, con la promessa – esplicita, e già difensiva – di non voler sostituire nessuno. Men che meno i medici. Una precisazione che non arriva per caso. Ogni settimana oltre 230 milioni di persone usano ChatGPT per parlare di salute, sintomi, analisi, paure. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’intelligenza artificiale mette il camice: nasce ChatGPT Salute. E la medicina entra ufficialmente nell’era del dialogo Leggi anche: La prova: con l’Echo Show 11, Alexa entra nell’era dell’intelligenza artificiale Leggi anche: L’Intelligenza Artificiale di Google entra nelle scuole italiane: nasce il progetto che cambia davvero la vita di dirigenti, docenti e segreterie La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’intelligenza artificiale in camice bianco (ma non è un medico): arriva ChatGPT Salute - OpenAI ha annunciato il nuovo servizio, sottolineando che integra ma non sostituisce il supporto medico. iodonna.it

OpenAI si mette il camice e lancia ChatGpt Salute, «ma non vogliamo sostituirci al medico» - L'obiettivo dichiarato della nuova piattaforma è colmare le carenze dei sistemi sanitari ma resta l'invito a non fare autodiagnosi. msn.com

L’Intelligenza artificiale a scuola Migliora il lavoro dei docenti, ecco come. Ma quali rischi Tra privacy e necessità di competenze. https://www.orizzontescuola.it/lintelligenza-artificiale-a-scuola-migliora-il-lavoro-dei-docenti-ecco-come-ma-quali-rischi-tra-priv - facebook.com facebook

L’Intelligenza artificiale trova casa al Ces di Las Vegas. Non più funzione accessoria, l’Ia si impone come strumento che sintetizza il senso dell’innovazione alla luce delle grandi potenzialità: dai robot ai sistemi intelligenti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.