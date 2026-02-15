Investito da un furgone mentre fa jogging a Orsenigo | grave 60enne
Un uomo di circa 60 anni è stato investito da un furgone questa mattina a Orsenigo mentre correva lungo via Milanese. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata del veicolo, che ha travolto il runner poco dopo le 9. L’incidente ha provocato gravi ferite al pedone, che è stato soccorso immediatamente dai presenti e dai paramedici. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.
Investimento questa mattina, domenica 15 febbraio 2026, a Orsenigo. Intorno alle ore 9 un uomo di circa 60 anni è stato travolto da un furgone mentre stava facendo jogging in via Milanese. L’urto è avvenuto lungo la carreggiata, nel tratto in cui il corridore stava transitando al momento dell’incidente. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del Lariosoccorso di Erba. È stato richiesto anche l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per consentire un rapido supporto sanitario sul posto e valutare l’eventuale trasferimento in ospedale. Le condizioni del 60enne sono apparse serie.🔗 Leggi su Quicomo.it
Investita da un tir mentre fa jogging, Marina Signori muore sul colpo
Martedì 9 gennaio, a Montichiari, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una donna di 54 anni, Marina Signori, residente a Lonato del Garda.
Travolta da un camion mentre fa jogging, oggi l'ultimo saluto a Marina Signori
Oggi a Lonato, sul Garda, si tengono i funerali di Marina Signori, scomparsa all’età di 54 anni durante una sessione di jogging.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Pedone investito in tangenziale a Milano, 35enne in codice rosso in ospedale: si indaga; Camminava lungo la strada senzatetto travolto da un furgone; Gaiano, pedone investito da un furgone: trasportato al Maggiore; Gianni Chies travolto e ucciso dal furgone parcheggiato senza freno a mano: ha cercato di fermarlo ma è stato investito. Aveva 58 anni.
Provincia di Como, investito da un furgone mentre fa jogging: è graveUn uomo di circa 60 anni è stato investito da un furgone mentre stava facendo jogging in via Milanese a Orsenigo. L’impatto è avvenuto lungo la strada, dove il corridore stava transitando al momento d ... comozero.it
Uomo a piedi in tangenziale è investito da un furgoneCome in un film: questa mattina un uomo è stato travolto da un furgone mentre stava camminando a piedi lungo la Tangenziale Ovest di Milano. I fatti attorno ... settenews.it
Incidente mortale a Roverchiara: 70enne investito da un furgone facebook
Gaiano, pedone investito da un furgone: trasportato al Maggiore x.com