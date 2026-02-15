Investito da un furgone mentre fa jogging a Orsenigo | grave sessantenne

Orsenigo, 15 febbraio 2026 – È stato urtato da un furgone mentre faceva jogging in via Milanese a Orsenigo. Nell'incidente, avvenuto questa mattina alle 9, è rimasto gravemente ferito un uomo di 60 anni. L'urto è avvenuto lungo la strada, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri. Incidente stradale, anziano in bici travolto da un furgone ad Uboldo: è grave In prognosi riservata. L'uomo è stato sbalzato fuori strada, in un prato che costeggia la carreggiata, dove i soccorritori del 118 lo hanno trovato in condizioni molto serie: è stato stabilizzato e affidato all'elisoccorso per il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un uomo di circa 60 anni è stato investito da un furgone questa mattina a Orsenigo mentre correva lungo via Milanese.

Martedì 9 gennaio, a Montichiari, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto una donna di 54 anni, Marina Signori, residente a Lonato del Garda.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pedone investito in tangenziale a Milano, 35enne in codice rosso in ospedale: si indaga; Pedone investito da un furgone sul ponte Italia: è in Rianimazione. Ciclista travolto a Valera; Camminava lungo la strada senzatetto travolto da un furgone; Gianni Chies travolto e ucciso dal furgone parcheggiato senza freno a mano: ha cercato di fermarlo ma è stato investito. Aveva 58 anni.

Provincia di Como, investito da un furgone mentre fa jogging: è graveUn uomo di circa 60 anni è stato investito da un furgone mentre stava facendo jogging in via Milanese a Orsenigo. L’impatto è avvenuto lungo la strada, dove il corridore stava transitando al momento d ... comozero.it

Orsenigo, 60enne investito mentre fa joggingUn uomo di 60 anni questa mattina intorno alle 9 è stato investito da un furgone mentre stava facendo jogging in via Milanese a Orsenigo. L’impatto è avvenuto lungo la strada, dove l’uomo stava corren ... espansionetv.it

Incidente mortale a Roverchiara: 70enne investito da un furgone facebook

Gaiano, pedone investito da un furgone: trasportato al Maggiore x.com