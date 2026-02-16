Commesso di un negozio delle Olimpiadi urla free Palestine ad alcuni clienti israeliani Video
“Free Palestine”. Pronunciato e ripetuto senza alcun timore riverenziale da un commesso di uno store ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina, davanti ad alcuni tifosi israeliani. È questa la miccia che ha fatto scoppiare un piccolo caso che dal negozio è finita sui social e sui quotidiani. Tutto sarebbe nato quando alcuni tifosi israeliani sono entrati nello store a Cortina d'Ampezzo (Belluno) con le bandiere del loro Paese. A quel punto un commesso, che non è un dipendente della Fondazione Milano Cortina, ha più volte ripetuto contro di loro: “Palestina libera” (in inglese). Non è chiaro quando l'episodio sarebbe avvenuto.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Olimpiadi 2026, dice «Palestina libera» a un gruppo di tifosi israeliani nel negozio di Milano Cortina: commesso licenziato dall'organizzazioneL’organizzazione dei Giochi: «Non è appropriato che il personale dei Giochi esprima opinioni politiche personali» ... corriere.it
Milano Cortina, commesso dice «Palestina libera» e viene licenziato dallo store ufficiale dei Giochi«Palestina libera». È bastata questa frase per far perdere il lavoro ad Ali Mohamed Hassan, commesso nello store ufficiale di Milano Cortina 2026 a Cortina ... ilmessaggero.it
