Commesso di un negozio delle Olimpiadi di Milano Cortina dice Palestina libera ai tifosi israeliani | sostituito

Il video Tutto sarebbe nato quando alcuni tifosi israeliani sono entrati nello store olimpico di Milano Cortina a Cortina d'Ampezzo (Belluno) con le bandiere del loro Paese. A quel punto un commesso dello store, che non è un dipendente della Fondazione Milano Cortina, ha più volte ripetuto contro di loro: "Palestina libera". Non è chiaro quando l'episodio sarebbe avvenuto. Una tifosa israeliana ha però immortalato tutto con un video che ha poi rilanciato sui social denunciando il caso come "antisemitismo". Nelle immagini si vede il commesso scandire la frase incriminata quando una delle donne del gruppo gli chiede di ripetere quanto aveva detto in precedenza.

